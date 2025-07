Procon fiscaliza uso de cerol e venda de linha chilena em Rio Branco

A tradicional Cavalgada, que marca a abertura oficial da Expoacre 2025 em Rio Branco, será realizada no próximo dia 26 de julho. Após reunião de representantes de instituições do Estado nesta sexta-feira, 11, na sede da Casa Civil, foi acordado que a festa deste ano não terá comitivas de caminhonetes no percurso.

Em contrapartida, trios elétricos vão animar o trajeto. O evento contará com a participação de cavaleiros, quadriciclos, jipes e pedestres.

Na próxima semana, a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) vai fazer uma coletiva de imprensa para divulgar informações mais detalhadas do evento.

A reunião de hoje ocorreu para planejar ações coordenadas para a realização da Cavalgada na capital acreana e contou com representantes do Ministério Público Estadual e da Polícia Rodoviária Federal.

A Cavalgada é o evento que abre oficialmente a Expoacre, que este ano será realizada de 26 de julho a 3 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Considerada a maior feira de negócios e entretenimento do Acre, a edição de 2025 será a 50ª da história, com uma vasta programação para o público.

De acordo com o gestor da Sete, Marcelo Messias, poucas mudanças estão previstas em relação à Cavalgada do ano anterior.

“Hoje ouvimos todos os órgãos envolvidos e, como no ano passado deu muito certo, acreditamos que as correções este ano serão mínimas. A intenção do governo é entregar uma cavalgada linda tanto para quem vai participar quanto para quem vai assistir”, afirmou.

A segurança será reforçada com o policiamento ostensivo da Polícia Militar, apoio de 80 agentes de segurança privada e câmeras de videomonitoramento ao longo do percurso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará presente, com duas ambulâncias e duas motolâncias, equipadas com profissionais de saúde.

Segundo o diretor de Operações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Atahualpa Ribera, o planejamento é integrado: “A secretaria vai atuar com todos os órgãos do sistema unidos, por meio de um planejamento único, garantindo que o cidadão que participar do evento tenha a convicção de que estará em um ambiente seguro, com o apoio de todas as forças envolvidas”, declarou.

