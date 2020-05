Alagoas

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), anunciou que vai prorrogar o decreto de emergência até o dia 15 de maio com medidas mais duras para conter a propagação do novo coronavírus e admitiu até a possibilidade de fechamento total do estado, o chamado lockdown.

Amapá

O governador do Amapá, Waldez Góes, disse que vai prorrogar os decretos que preveem restrições para os serviços não essenciais da rede pública e privada, mas ainda não informou por quanto tempo os prazos serão estendidos.

Amazonas

Os serviços não essenciais no Amazonas estão suspensos até 13 de maio. Segundo o governo do estado, a medida mantém a suspensão de atendimento público em restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e similares.

Bahia

O novo decreto na Bahia prorroga até 18 de maio a suspensão das aulas em escolas públicas e particulares. A medida também impede a realização de eventos com mais de 50 pessoas. O governo do estado publicou a oficialização na sexta-feira (1°) no Diário Oficial.

Ceará

O atual decreto de isolamento social no Ceará vai até 5 de maio. Na sexta-feira (1º), o governador Camilo Santana (PT) sinalizou que irá prorrogar esse prazo e avalia medidas ainda mais duras, principalmente, em Fortaleza, onde houve uma escalada de casos e mortes por Covid-19.

Distrito Federal

Novo prazo prevê a restrições a eventos, parques, academias, restaurantes, bares e parte todo comércio até 10 de maio. As aulas em instituições públicas e privadas permanecem suspensas até 31 de maio.

Espírito Santo

Na quinta-feira (30), o governo do Espírito Santo decidiu estender a suspensão das aulas até o final do mês de maio. Bares, eventos e parques também seguem suspensos por mais 30 dias. Já as academias continuam suspensas por mais 15 dias.

O governador também informou que as atividades não essenciais dos municípios do mapa de risco, onde o prazo atual termina neste domingo (3), também pode ser estendido.

Maranhão

A partir do dia 05 de maio, entra em vigor o decreto de lockdown (bloqueio total) de quatro municípios da Região Metropolitana de São Luís. A medida terá duração de 10 dias e foi tomada pelo Ministério Público do Maranhão devido ao aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus.

Maranhão é o primeiro estado do Brasil a adotar esse tipo de restrição.

Pará

O novo decreto de isolamento no Pará determina que até 15 de maio o fechamento de praias, igarapés, balneário, clubes. Na sexta-feira (1º), o governador Helder Barbalho, disse que pode adotar medidas mais duras, como utilizar a força do Estado, para garantir o isolamento social no estado.

De acordo com o governo do estado, o novo prazo se estende, também, aos estabelecimentos de atendimento ao público e paradas de ônibus, que devem ter demarcação de distanciamento social de 1 metro para filas, entre pessoas com máscara.

Paraíba

O período de quarentena de João Pessoa foi estendido, e agora os serviços não essenciais permanecem fechados até 18 de maio.

Pernambuco

Comércio, serviços não essenciais, parques e praias permanecem fechados até o dia 15 de maio. As instituições de ensino tem prazo maior de fechamento, não devem abrir até 31 de maio. No arquipélago de Fernando de Noronha, a quarentena vai até o dia 10 de maio.

Rio de Janeiro

No estado, o isolamento foi prorrogado para 11 de maio. Já no município, a quarentena vai até o dia 15 de maio com as escolas fechadas. As medidas de isolamento foi prorrogada pela Prefeitura do Rio e governo do estado.

O prefeito Marcelo Crivella disse que pode endurecer decreto se isolamento não for respeitado.

Rio Grande do Norte

As restrições do comércio agora vai até o dia 5 de maio. Novo decreto também suspende as aulas da rede pública e privada do Rio Grande do Norte até 31 de maio.

Rondônia

Até 17 de maio as escolas públicas estaduais e privadas estão com aulas suspensas. Na rede municipal, as prefeituras podem optar pela retomada das atividades escolares a partir do dia 4 de maio.

O novo decreto permite que cultos religiosos voltem a ser realizados a partir do dia 2 de maio, respeitando as normas de higiene, limite de ocupação de 30% da capacidade máxima.

Locais de entretenimento como bares e baladas dependem de regulamentação dos municípios para voltarem a funcionar.

Santa Catarina

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), anunciou na quinta-feira (30) que o transporte público, aulas e eventos seguem sem prazo de retorno no estado.

A medida ocorre em paralelo ao afrouxamento das restrições da quarentena, que começou no dia 22 de abril e liberou a abertura do comércio, inclusive de shoppings, com algumas regras de distanciamento.

São Paulo

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), anunciou o bloqueio de avenidas a partir do dia 04 de maio para aumentar isolamento social. A cidade de São Paulo terá a quarentena prorrogada após o dia 10 de maio com restrições mais rígidas, segundo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

Na terça-feira (28), o índice do isolamento social no estado foi de 48%. O Governador João Doria disse que não há chance de flexibilizar a quarentena se o isolamento não aumentar.

Sergipe