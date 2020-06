Unidade de Terapia Intensiva do Hospital João Paulo II foi ativada para receber 10 pacientes com o novo coronavírus.

Por Jheniffer Núbia, G1 RO

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que 100% dos leitos públicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados em Porto Velho. A informação foi dada pelo secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (2).

A possibilidade do ‘lockdown’ em Porto Velho não foi anunciada pela pasta. A capital já tem 3.678 casos confirmados do novo coronavírus. O total de mortes decorrentes da doença chegou a 111 em Porto Velho, segundo o último boletim da Sesau. O secretário de saúde, Fernando Máximo, demonstrou preocupação com a falta de UTI’s para pacientes infectados pela Covid-19. ________________ “Infelizmente nossos leitos de UTI se esgotaram. Estamos à beira de um colapso, não só na rede pública, mas também na privada de Porto Velho. Ainda tem alguns leitos no interior, mas são poucos. Isso é muito ruim. Precisamos da conscientização das pessoas”, anunciou.

________________ Sobre os pacientes com a Covid-19 que precisarem de internação nos próximos dias, Máximo diz que ainda há vagas, mas apenas para leitos clínicos. No Centro de Medicina Tropical (Cemetron), 56,7% dos leitos clínicos estão ocupados; no Samar a taxa de ocupação está em 68% e, no Hospital Santa Marcelina, em 90%.

Na necessidade de internação na UTI, o secretário informou que a estratégia de emergência é ativar uma UTI que já foi preparada no Hospital João Paulo II, para receber mais 10 pacientes com a Covid-19. Outra possibilidade são os leitos no Hospital do Amor (que trata pacientes com câncer).

“O Hospital do Amor falou que entre o dia 1ª a 8 de junho estaria entregando 12 leitos para atender os pacientes com o novo coronavírus”, fala o secretário.

Hospital de Campanha

A Maternidade Regina Pacis, em Porto Velho, adquirida pela Sesau, também servirá como um Hospital de Campanha à Covid-19, mas o prédio ainda passa por reformas, segundo a Sesau.

“Regina Pacis é uma obra grande e a chegada de materiais está tendo um pouco de dificuldades, pois a logística no Brasil está muito difícil, mas estamos em fase de conclusão da obra”, afirma Máximo.

Três pessoas morreram nas últimas 24 horas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul de Porto Velho, segundo confirmou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). As vítimas são dois homens de 54 anos e uma senhora de 73 anos. Todos apresentavam sintomas de Coronavírus.

De acordo com a Semusa, os dois homens não conseguiram ser transferidos para UTIs das redes estadual ou privada devido a lotação ocasionada pela doença. Já a mulher morreu instantes após dar entrada. Confira a manifestação da secretaria:

Na noite da segunda-feira (1) foram registradas dois óbitos na UPA Sul em Porto Velho (02 homens de 54 anos). Outro óbito, de uma mulher de 73 anos, ocorreu por volta das 6h de hoje (terça-feira, 2) assim que deu entrada na unidade. Ela chegou em estado gravíssimo.

Os outros dois pacientes estavam entubados, também em estado gravíssimo, aguardando vaga nas UTI’s do Estado. Foram regulados pela equipe da UPA, mas não chegaram a ser transferidos por falta vagas nos hospitais públicos. A equipe médica também tentou vaga em UTI’s nos hospitais privados, mas também estavam todos lotados.

A Semusa lamenta profundamente as mortes e informa que não tem medido esforços para melhorar a estrutura e atendimentos nas unidades municipais.

Na UPA Sul, a Semusa implantou diversas melhorias, sendo aumento de cinco para 15 leitos específicos para suporte ao paciente com sintomas moderados ou graves de Covid-19, alteração no fluxo de atendimento com a entrada principal exclusiva para esses casos; Profissionais da saúde foram redirecionados para compor as escalas de atendimento na UPA Sul e novos foram chamados para maior assistência aos pacientes.

Além disso, um chamamento público para contratação de leitos está aberto para reforçar os atendimentos de Covid-19 no município.

Comentários