Governador quer focar suas atenções no combate à pandemia de coronavírus

SAIMO MARTINS

O governador Gladson Cameli (Progressista) declarou a reportagem que neste momento não irá dialogar alianças partidárias e nem construção de chapa majoritária para focar nas ações do combate ao coronavírus.

No entanto, essas discussões eleitorais não deixarão de ser debatidas internamente. Por isso, segundo ele, deliberou o senador Sérgio Petecão (PSD) para tratar do assunto. “Essas questões políticas eu deixo com o senador Petecão”, declarou.

A prova da veracidade das palavras do chefe do executivo, se configuram na reunião que definiu nos bastidores a chapa com Tião Bocalom e Marfisa Galvão.

Petecão chegou a dizer em entrevista para um site local que enquanto Gladson cuida da pandemia do coronavîrus, ele vai tomar conta da política.

