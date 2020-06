Os números relacionados à pandemia do novo coronavírus no Brasil foram atualizados nesta segunda-feira (1), pelo Ministério da Saúde. Ao todo 526.447 pessoas foram infectadas pela doença, enquanto ainda existem 285.430 casos em investigação sob suspeita de se tratar da Covid-19. Já a quantidade de pessoas que conseguiram se recuperar da doença é de 211.080 – correspondendo a 40% do total de casos.

Outro número que continua crescendo desde que a pandemia se instalou no país é a quantidade de mortes. Até o momento, o Brasil registra 29.937 óbitos, enquanto as equipes de saúde analisam outros 4.412 casos que permanecem em investigação para se ter certeza de que a causa da morte é em decorrência do coronavírus.

Esses dados são resultado de uma compilação feita pelo Ministério da Saúde, com base nos registros enviados por estados e municípios.

Os estados mais atingidos pela doença permanecem sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas. Enquanto Goiás, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seguem como as Unidades da Federação menos afetadas.

