Ao invés de providenciar melhoria rodoviária, o governo está anunciando a aquisição de 10.000 bicicletas para estudantes da zona rural do Acre, “onde as condições dos ramais são mais difíceis e não permitem o acesso dos ônibus”.

As bicicletas serão usadas no ano letivo de 2021. Além delas, o governo quer repassar 146 mil pares de tênis aos estudantes. “Com essas ações, o governador Gladson Cameli demostra que trabalha pela inclusão dos nossos alunos e pela boa qualidade do ensino”, destaca Mauro Cruz, secretário de Estado da Educação.

A aquisição das bicicletas se junta a outras políticas que já foram implantadas pelo governo do Estado para os estudantes. A principal delas é a segunda refeição, que é oferecida a mais de 150 mil estudantes. O segundo prato, garante o secretário, retornará tão logo inicie o ano letivo do ano que vem de maneira presencial.

Outra política fundamental implementada a partir da determinação do governador Gladson Cameli foi a doação de uniformes escolares, medida importante, principalmente para as famílias mais carentes, para quem a compra de um uniforme pesa no orçamento.

Comentários