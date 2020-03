SECOM

Foi realizado na quarta-feira (11), no Centro Cultural Sebastião Dantas, em Brasileia, a abertura do Seminário de Fortalecimento da Rede de Fóruns dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Acre (DCA/AC), a ação é fruto da parceria Conselho Estadual da Criança e Adolescente Prefeitura Municipal de Brasileia e Conselho Municipal das Crianças e Adolescente de Brasiléia.

O evento tem como objetivo contribuir com DCA e Organizações da Sociedade Civil a articulação, mobilização, qualificação e fortalecimento do controle social e incidência política dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância da realização do fórum. “Apesar de toda a conjuntura negativa em que muitos jovens e adolescentes do nosso Estado estejam vivenciando estamos em busca de construir uma unidade entre as entidades da sociedade civil, para que possamos encontrar soluções e avanços nas melhorias para a construção de um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes”, falou Carlinhos do Pelado.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito de Brasileia Carlinhos do Pelado, prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, coordenadora estadual do fórum Sarah Farhat, Tenente da Policia Militar Tales Rafael, Presidente do Conselho municipal do DCA de Brasileia Rosimeire Ferreira, coordenador estadual da rede eco cidadania Antonio Ferreira além dos vereadores Marquinhos Tibúrcio, Antônio Francisco e Edu Queiroz.

A coordenadora estadual dos fóruns ressaltou o trabalho realizado em todo o Estado. “É de grande relevância o fortalecimento das Políticas Públicas na área da Infância e da Adolescência, e consequentemente das ações desenvolvidas por essas organizações contemplando já que em cada município acreano a realidade é diferente de um para o outro, a partir daqui vamos levar as propostas apresentadas para a conferência estadual e com isso garantir a Promoção, Proteção e Defesa e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes do Estado do Acre”, destacou Sarah.

Comentários