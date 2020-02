Por Raimari Cardoso

A prefeitura do município de Xapuri não deu ouvidos para a veiculação de matérias na internet que que mostram várias cidades supostamente abrindo mão de realizar o carnaval com a justificativa de destinar os recursos a serem gastos na folia para áreas consideradas mais essenciais.

O carnaval em Xapuri será mais uma vez na rua, com estrutura montada na praça de eventos da cidade e com os investimentos voltados para a valorização da cultura e da economia locais, segundo o prefeito da cidade Ubiracy Vasconcelos, que não abre mão de realizar a festa mais popular do país.

“O carnaval é muito importante para a nossa cidade, tanto na área da cultura, mantendo a tradição do carnaval em Xapuri, quanto na economia, pois todos ganham com a realização da festa, restaurantes, hotéis, as pessoas que trabalham no comércio informal, além dos artistas locais”, disse o prefeito.

Nesta sexta-feira, 21, o “Carnaval de Mãos Dadas na Folia”, teve a escolha da realeza, com a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, Rei e Rainha Mirim e Rainha Gay. A festa teve muitas cores e muito samba no pé. A organização é da Diretoria de Cultura, da Fundação Municipal de Cultura e Desportos.

A organização do carnaval em Xapuri conta também com a participação das forças de segurança do estado – Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, além do Ministério Público e Judiciário – no planejamento e no desenvolvimento das ações para garantir a segurança durante as quatro noites de folia.

