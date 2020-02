Flagrado se divertindo pulando o carnaval nesta sexta-feira (21), na Avenida Pinheiro Machado, no Centro de Porto Velho, o foragido da Justiça do Acre, Gleidison P. S., 28 anos, acabou indo parar na cadeia.

Policiais militares disseram que trabalhavam na segurança de um bloco carnavalesco, quando viram Gleidison todo alegre se divertindo pulando e dançando.

Quando ele viu os policiais militares ficou muito nervoso e parou de pular o carnaval. Isso gerou desconfiança dos militares que decidiram de imediato abordá-lo.

Durante pesquisa nominal foi constatado que Gleidison estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Acre com validade até 2025, sem especificação do tipo de crime. Sendo assim, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondoniaovivo

