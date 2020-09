Por Raimari Cardoso

O número de novos casos do novo coronavírus em Xapuri teve uma sensível queda com relação aos dados registrados nas quatro semanas anteriores, que fizeram do mês de agosto o período mais difícil da pandemia de covid-19 no município.

Nesta quinta-feira, Xapuri confirmou mais 16 casos e chegou a 1.001 pacientes infectados. Foram 1.853 casos notificados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), dos quais 818 foram descartados e 34 ainda aguardam resultado de análise.

Do número de casos confirmados, 733 tiveram alta médica, o que corresponde a mais de 70% do total. Ainda restam 4 pacientes hospitalizados e 15 não resistiriam às complicações do vírus, indo a óbito, segundo a Secretaria Municipal.

A média móvel de novos casos dos últimos sete dias é de 12,86 novas confirmações diárias. Em comparação a 14 dias atrás, essa média é de -31,82% na última atualização do Boletim Municipal, divulgado na noite desta quinta.

Mesmo com a redução na quantidade de novas infecções, os dados ainda são considerados elevados para um município cuja população não chega a 20 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Xapuri é o 2º município do Acre em incidência da covid-19, com taxa de 5.066,5 casos por grupo de 100.000 habitantes, atrás apenas de Assis Brasil, que tem alarmantes 6.822,2/100.000 hab. Os dados são do Departamento Estadual de Vigilância em Saúde.

