Ajucilene Gonçalves, secretária de Saúde do município, diz que o segundo caso é da mulher do primeiro paciente. Ele chegou a testar positivo para dengue, mas a Saúde não sabe dizer se a Covid-19 interferiu nesse resultado.

Diferente do que o primeiro paciente informou, a mulher dele alegou que esteve em Cruzeiro do Sul acompanhando um irmão que estava internado no Hospital do Juruá. Na época, a cidade vizinha já tinha confirmado 5 casos da doença, que nesta quarta-feira (28) subiu para seis.