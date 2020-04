Equipe da Prefeitura de Brasiléia realiza no município a entrega de mascaras caseiras para o grupo da 3° idade que são cadastrados no Centro do idoso e Secretaria de Saúde.

O objetivo, além de entregar as máscaras, é realizar orientações sobre os cuidados relacionado a pandemia do Coronavírus e visitar os idosos que estão com suas atividades culturais parada devido ao covid-19. A entrega de mascaras são realizadas com todos os cuidados de higienização, dentro de um saco plásticos lacrado e os profissionais usam máscaras e higienizam sempre as mãos durante a entrega.

A coordenadora do Centro do Idoso Anatalia Antonieta destacou a importância “A prefeita Fernanda Hassem, preocupada com nossos idosos que estão ociosos em suas casas que tinham suas atividades constantemente seja elas físicas ou culturais, pediu para que o Centro do Idosos realizassem visitas domiciliares seguindo todas as normas de prevenção, fomos nas casas dos nossos jovens da 3° idade entregamos mascaras caso os mesmo tenham a necessidade de ir na rua e orientando aqueles que poderem fiquem em casa pois sabemos que nossos idosos são grupos de riscos” finalizou.

A Secretaria de Assistência Social/ Centro do Idoso está buscando alternativas para que seu público tenham atividades on-line para que possam se movimentar mesmo em suas casas, desta forma buscar entretenimento e meios de comunicação entre os mesmo, a exemplo de grupo de whatsapp já criado para que algumas demandas sejam feitas.

A Prefeitura de Brasiléia tem feito medidas importante para evitar que o Coronavírus chegue em Brasiléia medidas importantes, e pede a colaboração da população para os cuidados como: Se pode fique em casa orientando o comercio sobre cuidados com aglomerações, toque de recolher, entre outras.

