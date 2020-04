Uma agência da Caixa Econômica do bairro Estação Experimental, em Rio Branco, teve suas atividades suspensas nesta quarta-feira (29), após uma funcionária que trabalha no atendimento do banco testar positivo para Covid-19. A unidade está fechada e passa por um processo de higienização.

A Caixa informou que seguiu o protocolo de afastamento da funcionária desde semana passada, quando ela fez o exame que confirmou a doença. O resultado ficou pronto nessa terça (28). Além disso, todos os demais funcionários foram colocados em quarentena por um período de cinco dias. As atividades de atendimento serão retomadas na quinta-feira (30), com outra equipe de funcionários. Enquanto a unidade estiver fechada, todos os atendimentos foram transferidos para agência do Bosque. Um papel informando o fechamento temporário da unidade foi fixado na porta do banco. No texto, a Caixa reforça que os clientes podem acessar aos atendimentos por meio s dos canais remotos e digitais. O presidente do Sindicato dos Bancários, Eudo Raffael, afirmou que a agência atende, em média, 600 usuários por dia e que o protocolo de fechamento deve ser seguido para evitar contaminação. “O protocolo precisa ser seguido para garantir a saúde dos trabalhadores e também para tentar garantir a saúde dos usuários. Um só funcionário tem a capacidade gigantesca de contaminar a população. Por isso que é tão importante seguir o protocolo”, disse o presidente.

O local deve ficar fechado por 24 horas e ser limpo com água sanitária e em seguida com álcool 90. Raffael afirmou que, caso algum funcionário apresente sintomas de Covid-19, a equipe de atendimento que teve contato com o caso positivo deve ter o período de quarentena aumentado.