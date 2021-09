WhatsApp irá transformar áudio recebido em texto; veja 5 novidades em teste

O WhatsApp está trabalhando em diversas novidades para as próximas atualizações. E cinco delas podem agradar você, principalmente o recurso que promete transcrever as mensagens de voz recebidas em conversas.

Além disso, são esperados: nova configuração de privacidade que permite esconder o visto por último, foto e sobre de determinados contatos; design mais moderno do balão das conversas; reação com emojis às mensagens e busca por data nos chats.

Segundo o site especializado WABetaInfo, que costuma antecipar as novidades do app de mensagens, as ferramentas ainda estão em desenvolvimento, e por enquanto não foram disponibilizadas nem na versão beta (de testes) do aplicativo — mas isso já pode ocorrer na próxima atualização.

1. Transformar áudio recebido em texto

O rumor mais recente mostra que o WhatsApp está testando um recurso de transcrição de mensagens de voz. Ou seja, os áudios recebidos poderão ser transformados em textos.

A configuração será opcional, segundo o site. Quando a mensagem é transcrita, o conteúdo em texto fica salvo localmente no banco de dados do WhatsApp. Por conta disso, não será necessário repetir o processo sempre que quiser acessar o áudio.

I’ve reached 100k followers some hours ago. To celebrate this event, I’ve published an article about voice message transcription, the next WhatsApp feature available in a future update. 🎤 💬 Other changes about #WhatsApp will be announced here soon. Thanks again #100k 💚 https://t.co/3vEPgwfmsN pic.twitter.com/e2cv3Rpi0v — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 11, 2021

2. Esconder o visto por último

Há alguns anos, o WhatsApp introduziu três configurações de privacidade: “visto por último” (com ele desligado, os seus contatos não conseguem mais visualizar qual foi a última vez que você entrou no serviço), “foto de perfil” e “sobre” (resumo do seu perfil). É possível escolher se queremos que todos vejam, ninguém veja ou apenas os nossos contatos.

Ou seja, quem não quer que um contato específico veja a sua atividade, precisa escondê-la de todos. Em breve, finalmente, o WhatsApp deve incluir a opção “meus contatos exceto…”, na qual é possível selecionar de quem esconder as informações.

É claro que é uma via de mão dupla: se determinar que certa pessoa não enxergue o seu “visto por último”, você também não verá mais o dela.

WhatsApp is planning to add the “My contacts except…” option for Last Seen, Profile Picture and About, so you will be able to exclude specific contacts without disabling the feature! 💯

Note: you cannot see the last seen of excluded contacts. Availability: in a future update. pic.twitter.com/LWTihboePd — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 7, 2021

3. Balões de chat

Na mais recente versão 2.21.13.2 do WhatsApp beta para Android, os “balõezinhos” das conversas já estão com um novo design. Em uma atualização futura, os usuários que testam o beta para iOS também receberão uma novidade parecida.

Tanto no modo claro como no escuro, os balões do chat ganharão um aspecto moderno, com cantos mais arredondados, um tom de verde diferente, maiores e mais espaçosos. Veja a comparação entre o modelo “antigo” e o que já está no aplicativo beta para Android:

If you didn’t see the previous news, WhatsApp is planning to redesign chat bubbles on WhatsApp for iOS for a future update.

This screenshot shows the full comparison: new colors, style and they’re larger. Follow me to discover more details about all other upcoming changes 💚 pic.twitter.com/IFNF33tfZ5 — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 5, 2021

4. Reação com emojis

Ainda não há muitas informações sobre esta função em desenvolvimento. Mas o WABetaInfo divulgou, esta semana, um printscreen de uma mensagem que teria recebido sete reações com emojis diversos, em uma conversa no aplicativo para iOS.

De acordo com o site, seria possível reagir com qualquer emoji disponível no app — diferente do que acontece no chat do Instagram e no Messenger do Facebook, nos quais apenas algumas figuras/sentimentos são disponíveis.

As reações não são anônimas — no caso de um grupo, todos podem ver quem reagiu —, e é possível reagir a uma mesma mensagem várias vezes, com diferentes emojis.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read “999+”.

• Everyone can see who reacted to a message. Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021

5. Busca por data

Outro recurso muito aguardado, mas que ainda está nas primeiras fases do desenvolvimento é a opção de fazer pesquisas por data nos chats. Às vezes, sabemos o dia que uma conversa que procuramos aconteceu, mas fica difícil encontrá-la por palavras, ou queremos ir para o início de um chat muito longo sem precisar rolar tudo para cima.

A busca por data, que já existe há anos no rival Telegram, poderia solucionar essas dificuldades. O WABetaInfo também divulgou uma captura de tela de iOS onde é possível ver o seletor acionado. Isso significa que o WhatsApp planeja lançar esse recurso.