Caixa Econômica Federal lança edital de concurso público com mais de mil vagas

Foi publicado nesta sexta-feira, 10, o edital do concurso Caixa 2021 com mais de mil vagas. Todas as oportunidades são para o cargo de técnico bancário, mas apenas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Do total de vagas, mil são imediatas e 100 para o cadastro de reserva. Em ambos os casos, 20% das oportunidades são destinadas a pessoas negras ou pardas.

Há vagas para o técnico bancário tradicional e para o da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, são reservadas 100 vagas imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal.

As demais oportunidades estão distribuídas por todo país. Para concorrer, é preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas. Com os benefícios, no entanto, esse valor pode chegar a, aproximadamente, R$ 4.486,03. Confira!

auxílio refeição/alimentação – R$831,16 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio cesta/alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio 13ª cesta alimentação – R$654,87

auxílio creche/babá – R$502,98

possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

participação nos lucros e nos resultados;

possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes.

Inscrições serão aceitas até o dia 27

As inscrições para o concurso Caixa 2021 foram abertas nesta sexta-feira, 10, por meio do site da Cesgranrio , banca organizadora. Os interessados podem realizar os cadastros até as 23h59 do dia 27 de setembro.

No ato da inscrição, o candidato deve optar por um polo, que estará automaticamente vinculado ao macropolo/UF correspondente, para fins de classificação e convocação, assim como a cidade de realização das provas.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$30. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção.

Os pedidos serão aceitos, no site da Cesgranrio , a partir desta sexta, 10, até o próximo dia 17. O resultado desta etapa será divulgado no dia 24 de setembro.

Resumo sobre a seleção

Órgão: Caixa Econômica Federal

Cargos: técnico bancário e técnico bancário em TI

Vagas: 1.100

Requisitos: nível médio

Remuneração: a partir de R$3 mil

Banca: Cesgranrio

Inscrições: de 10 a 27 de setembro

Concurso Caixa terá provas em outubro

Os candidatos do concurso Caixa 2021 serão avaliados em até cinco etapas, sendo elas: provas objetivas; redação; aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos; análise do laudo médico; e procedimentos admissionais.

A primeira e segunda etapas, prova objetiva e redação, serão realizadas no dia 31 de outubro. No exame de múltipla escolha, serão cobradas 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 questões Específicos, com a seguinte distribuição:

Técnico bancário tradicional – Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI – Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

Para ser aprovado, será preciso obter 50% ou mais dos pontos tanto no conjunto da prova quanto em cada conhecimento (Básico e Específico).

Será considerado habilitado para a prova de redação somente quem estiver classificado, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação será composta por um texto dissertativo-argumentativo, com 100 pontos no total. Os aprovados, conforme os limites estabelecidos no edital, realizarão as demais etapas, sob responsabilidade da Caixa.

O resultado final está previsto para o dia 10 de dezembro. Com a homologação, a seleção ficará válida por um ano, podendo ser prorrogado por igual período.