Weverton é convocado para os jogos das eliminatórias da Copa 2022

O técnico da seleção brasileira, Tite, divulgou nesta sexta-feira, 13, a lista dos 24 convocados para a rodada tripla pela frente das eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Brasil enfrentará o Chile, dia 2 de setembro, no estádio Monumental, em Santiago. Depois disso fará duas partidas em casa. No dia 5 contra a Argentina, na Arena Corinthians, e no dia 9, contra o Peru, na Arena Pernambuco.

Entre os 24 nomes escolhidos, 17 são remanescentes da lista da Copa América. Entre as mudanças estão alguns nomes que estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio, como Daniel Alves, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Guilherme Arana e Claudinho. O goleiro acreano Weverton, do Palmeiras, continuou na lista de convocação.

Veja a lista:

Goleiros: Alisson (Liverpool – ING) Ederson (Manchester City – ING) Weverton (Palmeiras – BRA)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo – BRA) Danilo (Juventus – ITA) Alex Sandro (Juventus – ITA) Guilherme Arana (Atlético-MG – BRA)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid – ESP) Lucas Veríssimo (Benfica – POR) Marquinhos (Paris Saint-Germain – FRA) Thiago Silva (Chelsea – ING)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon – FRA) Casemiro (Real Madrid – ESP) Claudinho (Zenit – RUS) Everton Ribeiro (Flamengo – BRA) Fabinho (Liverpool – ING) Fred (Manchester United – ING) Lucas Paquetá (Lyon – FRA)

Atacantes: Roberto Firmino (Liverpool – ING) Gabriel Barbosa (Flamengo – BRA) Gabriel Jesus (Manchester City) e Richarlison (Everton).