Como haviam previsto nos sites especializados, a virada do ano para 2020 chegou com muita água. Como dizem os mais otimistas, “São Pedro abriu as torneiras” desde as primeiras horas da madrugada do dia 1º de janeiro.

Nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, com pequenos intervalos, a chuva só deu trégua no período da tarde, por volta das 15h30. O céu continua nublado com expectativa que mais água possa cair até o final do dia.

Segundo as estações que monitoram o nível do Rio Acre, o nível está bem abaixo do esperado para a época, mesmo com as chuvas. Na estação localizada na Aldeia dos Patos, acima da cidade de Assis Brasil, na fronteira com o Peru, marcava 3,80cm por volta das 15 horas (horário Acre).

Em Assis Brasil, o nível marcava no mesmo horário, 4,18cm e na cidade de Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, 5,23cm.

Mas, como diz os moradores antigos, caso chova no primeiro dia do mês, o restante será de muita chuva. Caso seja verdade, só resta esperar.

