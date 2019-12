Campeão brasileiro, da Libertadores e vice mundial, o Flamengo não se deu por satisfeito com a temporada de 2019 e busca reforços para o próximo ano. Após confirmar Pedro Rocha e estar encaminhado com Gustavo Henrique, a diretoria negocia o empréstimo do volante Thiago Maia, atualmente no Lille, da França.

O jogador, fruto das categorias de base do Santos, não vem tendo muitas oportunidades no clube francês nesta temporada, por isso a negociação pode ser facilitada. O Flamengo já demonstrou interesse em Thiago Maia anteriormente, sem sucesso.

A diretoria rubro-negra trabalha para finalizar a negociação o mais rápido possível, pois espera contar o jogador no dia 13 de janeiro.

Os principais atletas do elenco flamenguista só retornam das férias no dia 22 de janeiro. Para a Taça Guanabara, os rubro-negros vão escalar atletas do sub-20.

gazetaesportiva

