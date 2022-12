Videomonitoramento implementado pela prefeitura de Rio Branco já começa a apresentar resultados

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) adquiriu equipamentos de ponta para divulgação dos inúmeros projetos financiados pelo Programa REM Acre Fase II. O valor do investimento totaliza R$ 174 mil. Os equipamentos foram entregues nesta quinta-feira (29).

Após a missão de monitoramento e reestruturação do programa realizada em junho deste ano, que contou com a presença de representantes da Alemanha e Reino Unido, financiadores do REM, a Secom foi incorporada como subexecutora, o que lhe garantiu uma fatia de recursos para apoiar a cobertura jornalística das agendas de campo realizadas pelas secretarias e autarquias que operam com recursos do REM.

A titular da Secom, Nayara Lessa, acompanhada da diretora de Jornalismo, Renata Brasileiro, e do presidente da Fundação Aldeia de Comunicação, Luc Lima, comemorou a chegada dos equipamentos:

“Esses equipamentos são de suma importância para a qualidade do trabalho de produção e edição de vídeos, reportagens, sonoras, fotos aéreas, e garantirá o armazenamento e preservação do banco de imagens da fase II do programa no Acre. A gente agradece a destinação desse recurso, que vai engrandecer muito o nosso trabalho, o resultado final dos produtos, e dará maior transparência das ações que o governo do Estado do Acre tem desenvolvido, por meio desse importante projeto”.

O presidente da Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac), Luc Lima, destaca que a compra seguiu todo o processo de licitação, por meio de pregão eletrônico por registro de preço:

“Tivemos todo o cuidado no uso desse recurso. Seguimos todos os trâmites necessários, no qual optamos pelo pregão eletrônico por registro de preço. Dessa forma, a comunicação do governo agradece o investimento que veio para fortalecer o trabalho das equipes, que agora contarão com equipamentos novos e, consequentemente, mostrarão melhores resultados”.

A coordenadora-geral do Programa REM Acre Fase II, Roseneide Sena, destacou a importância do investimento para a transparência das ações, disseminação dos projetos e resultados realizados no programa:

“A Comunicação é um pilar essencial para que toda a execução dos projetos e atividades que são realizadas cheguem a quem de fato é beneficiado pelo programa. Esse é só o começo de todo o investimento feito na área da comunicação, especialmente para a rádio chegar nas populações mais isoladas. Então, essa é uma das contribuições de fortalecimento institucional, que é um dos principais eixos de instrumento de REDD dentro do Programa REM. Ficamos muito felizes pela Secretaria de Comunicação saber direcionar os investimentos para quem, de fato, deve ser beneficiado pelos investimentos do programa. Então, essa é uma pequena parcela que estamos contribuindo dentro desse eixo. A partir de março, que é quando vamos realizar o novo plano de investimento, teremos maiores condições de fazer um novo aporte para fortalecer ainda mais a comunicação, primando sempre pela transparência e a disseminação dos projetos e resultados do Programa REM”.

Equipamentos adquiridos

Os recursos investidos garantiram a compra de 10 computadores, 10 nobreaks, 3 computadores iMacs, 5 rebatedores de luz, 2 drones, 3 Gimbal, 12 cartões de memória e 5 HDs externos para armazenamento de imagens, cobertura de agendas das subexecutoras e entrevistas junto aos beneficiários do programa.

Saiba mais

O Programa REM Acre possui inúmeros projetos em execução, voltados à proteção florestal e apoio às cadeias produtivas sustentáveis, por meio da implementação dos subprogramas: Territórios Indígenas; Produção Familiar Sustentável; Pecuária Diversificada Sustentável; Fortalecimento do Sisa e Mecanismos de REDD+, que reúnem estratégias voltadas para o desenvolvimento sustentável aliado à concessão de benefícios às comunidades tradicionais e povos indígenas, que assumem o compromisso de reduzir o desmatamento e contribuir para a conservação e manutenção da floresta em pé. Sempre que solicitado, a Secom atua em parceria com as executoras, realizando a cobertura das agendas, reuniões, viagens de campo para captação de imagens, produção de vídeos, documentários e entrevistas junto aos beneficiários nas comunidades rurais, extrativistas e indígenas.

