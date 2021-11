Vídeo mostra mulheres trocando agressões e puxões de cabelo no Mercado Velho em Rio Branco

Uma briga envolvendo duas mulheres e um homem tomou de conta na praça do Mercado Velho, em Rio Branco na noite desta segunda-feira (01). Ainda não se sabe o motivo da briga. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível constatar o homem tentando separar a briga, enquanto as duas mulheres se engalfinham, puxando o cabelo uma da outra até parar no chão.

Na legenda, o internauta que compartilhou o vídeo não deu os detalhes do motivo da briga, mas indicou que seria pelo ‘presente de Deus’, ou seja, um dos homens que estava acompanhando a mulher.

“Morar no Acre, NÃO é pra amadores … Vou ser bloqueado por esse vídeo mas FODAC Zuckemberg Iluminat Edit : Tô Famoso , faz um pix aew. Motivo da briga ? O que vcs acham ? Presente de Deus né caraí quem briga por gente solteira pelo amor de Deus”, explicou.