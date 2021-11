Vídeo mostra momentos antes em que jovens chocam moto em alta velocidade contra caminhão

A cena é impactante. Duas jovens perderam a vida após chocar a moto em que estava em um ramal no interior do município de Cruzeiro do Sul, neste domingo, dia 14. As imagens feitas por celular e que estão circulando nas redes sociais.

As adolescentes Queila, 13 anos, e Dhemylli, 14 anos, estavam em alta velocidade e sem capacete pelo Ramal 3, quando de repente, se chocaram violentamente contra um caminhão que transportava madeira.

O impacto foi tão forte, que uma das jovens ‘voa’ por cima do caminhão. As adolescentes não resistiram aos ferimentos e morreram logo em seguida. Os corpos foram resgatados e levados para o IML da cidade de Cruzeiro do Sul.

Esse acidente, infelizmente, mostra uma realidade nos ramais do Estado, onde muitos adolescentes, até crianças, circulam pelos ramais sem capacete e medo de serem flagrados. Muitos acidentes como esse já foram registrados.

O caso das duas adolescentes que sofrem múltiplas fraturas pelo corpo indo a óbito no local, está sendo investigados pelas autoridades do município de Cruzeiro do Sul.