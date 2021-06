VÍDEO: Incentivo na agricultura: Assis Brasil reabre a feira do produtor

Ignorados pela gestão passada, os produtores rurais em Assis Brasil, ganharam um grande incentivo na última sexta-feira. A prefeitura de Assis de Brasil reabriu a Feira do Produtor, espaço exclusivo para o comércio da produção local. Com apoio da Secretaria de Produção do Estado sob a coordenação da secretaria municipal de Agricultura, a gestão do prefeito Jerry Correia ofertou a oportunidade aos agricultores que não tinham mais um local adequado para vender os produtos.

“ Estamos reabrindo esse espaço graças ao esforço e o trabalho do prefeito Jerry que colocou essa meta como prioridade logo no início da gestão”, disse o secretário de agricultura Waldemar Lopes.

A prefeitura viabilizou o transporte para o escoamento da produção até a cidade e revitalizou o espaço que recebeu dezenas de clientes a procura dos produtos locais.

“Estamos inaugurando hoje esse espaço para fortalecer nossa agricultura e incentivar nossos produtores que estavam esquecidos na zona rural. Todas as sextas feiras teremos aqui produtos a baixo custo, sem atravessadores, direto pra mesa da população”, observou o prefeito.