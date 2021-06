Prefeitura realiza 8ª Edição do Programa Saúde na Comunidade na Associação Wilson Pinheiro II

Por Assecom

Neste sábado (19), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou a 8ª edição do Programa Saúde na Comunidade, levando atendimento médico e assistência social aos moradores da comunidade do Porvir na Associação Wilson Pinheiro II, localizada dentro da reserva extrativista Chico Mendes.

O prefeito Sérgio Lopes esteve na comunidade acompanhado do Vice-prefeito Professor Soares, Alliny Saldanha primeira Dama, os vereadores José Antônio (Nego) Pantico, Rubens, Zé Maria e Seliene.

Sérgio Lopes falou da importância desse programa que já ultrapassou a faixa de 2 mil procedimentos nas 8 edições, que além de serviços de saúde outras secretarias estão envolvidas como Educação, Agricultura, Obras e Assistência Social, com isso, vários serviços são disponibilizados para a população rural.

“Para mim é motivo de muita alegria vir aqui trazer para vocês atendimentos médicos, odontológico, psicológico, vacinas, medicamentos etc. além desses serviços estamos realizando melhorias nos ramais, estamos com várias frentes de serviços aqui, no Porongaba na Associação Sebastião, mediante tudo isso, eu quero agradecer a toda nossa equipe que tem se esforçado abrindo mão dos finais de semana para que podemos proporcionar esses serviços para as comunidades rurais. Destacou Sérgio Lopes.

Relatório dos atendimentos realizados no VIII Programa saúde na comunidade.

Seringal Porvir velho.

Cons. Médica: 55

Proc. Odontológicos: 78

Vacina rotina: 18

Vacina covid: 31

Teste rápidos ISTs: 21

Teste rápido covid: 2

Vacina anti-rábica: 65

Disp. medicamentos: 68

cortes de cabelos: 19

proc. enfermagem: 118

(Aferição de PA, administração de vitamina A, coleta de PCCU e administração de medicamentos).

Total de procedimentos: 475.