O crime aconteceu na noite de domingo (27), na Rua Antônio Fraga Moreira, Bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Porto Velho.

A Polícia foi informada que a motivação teria sido por conta de um acidente de trânsito ocorrido minutos antes.

_________________

O policial relatou que viu um veículo modelo Celta fugindo após bater na traseira da caminhonete do idoso e estava tentando ajudar a alcançar o motorista. O idoso teria confundido e pensava que o carro do policial teria batido na caminhonete dele.

_________________

Durante o trajeto, que foi registrado por câmeras de segurança, o idoso para o veículo, desce com um facão na mão e vai em direção do veículo do policial militar, que para logo atrás do carro do idoso.

As imagens mostram o momento em que o idoso desfere um golpe de facão e atinge a mão do policial, causando um corte profundo. Para se defender, o cabo atirou cinco vezes em direção do idoso, acertando um tiro no joelho do agressor e um de raspão no tórax.

A esposa do policial, que estava com ele dentro do veículo, assumiu a direção do carro e socorreu a vítima até a UPA Leste. O idoso foi socorrido até o Hospital João Paulo II.

