Vídeo: Homem sofre acidente em Sena, tem fraturas expostas e vai a óbito; Imagens fortes!

A seleção da Argentina divulgou a numeração oficial dos jogadores para a Copa do Mundo. Obviamente, a camisa 10 ficará com o craque Lionel Messi. Outros nomes importantes também utilizarão camisas tradicionais, como Ángel Di María que vestirá a 11, o goleiro Franco Armani será o dono da 1 e Julián Álvarez utilizará a 9. Paulo Dybala, por sua vez, usará a 21.

Nenhuma novidade até esse momento. O que todos os admiradores do futebol estão se perguntando é se essa será a Copa do Mundo de Lionel Messi. O meio-campista do PSG, da França, bateu na trave em 2014 com o vice-campeonato diante da Alemanha. No Mundial do Brasil, Messi até foi eleito o Melhor Jogador da competição, mas a derrota na final gerou extrema frustração.

Todavia, o jogador – que chegou a alegar que abriria mão da seleção argentina – conseguiu conduzir os seus compatriotas para um título expressivo quebrando um longo jejum em pleno estádio do Maracanã. Na Copa América de 2021, a equipe argentina venceu o Brasil e voltou a conquistar a principal competição de seleções da América do Sul.

Muito mais adaptado ao clube parisiense em sua segunda temporada, Messi chega em condição ideal de jogo e sabendo que essa deve ser a sua última Copa do Mundo. Aos 34 anos, o craque está ciente que essa é a sua última oportunidade de adicionar o título mais importante do futebol mundial a sua impressionante coleção de taças.

Grupo da Argentina

A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, juntamente com Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia será contra a Arábia Saudita. Posteriormente, enfrenta o México e fecha a participação na fase de grupos contra a Polônia.

