Um brasileiro identificado como Josenilton da Silva Pena (32), condenado a cumprir cerca de 30 anos de reclusão, tirou sua vida dentro de uma das celas do presídio de Villa Busch, localizado cerca de 20 quilômetros de Cobija, capital do estado de Pando que faz divisa com o Acre.

Josenilton foi condenado pela justiça da Bolívia, pelo crime de assassinato desde 2018. As autoridades policiais que administram o presídio encontraram o brasileiro já sem vida na cela, onde utilizou de uma corda para tirar sua vida durante a madrugada desta quarta-feira, dia 21.

A imprensa local esteve no necrotério do hospital Roberto Galindo, onde localizaram familiares que colocam em dúvida a sua morte. Segunda a irmã, disse que ele não tinha motivos para tirar sua vida e que apenas recebeu uma mensagem da morte no celular e para comparecer no presídio para realizar a identificação.

Em uma entrevista, a irmã relata que estão com dificuldades de realizar o translado do corpo para o lado brasileiro e pede ajuda. O corpo foi transferido para ser realizado a autópsia e em seguida ser liberado aos parentes.

A irmã relata ainda que foi comunicada pelas autoridades da Bolívia que nada poderiam fazer e que seu irmão deveria ser enterrado no município de Xapuri, terra natal, após conseguir alguns documentos no lado brasileiro.

Na entrevista, a irmã relatou que ainda iria buscar ajuda no lado brasileiro para transladar o corpo e conseguir enterrar em sua terra natal.



