Três criminosos fortemente armados invadiram a residência do ex-deputado José Carlos, na noite desta terça-feira (20), no km 13 da BR-317, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas por pessoas próximas a família do ex-parlamentar, os bandidos chegaram ainda durante na noite desta terça-feira, invadiram a residência e fizeram a família refém. Dentro da casa, os criminosos fizeram o “limpa”, pegando tudo de valor, além de dois veículos da família.

Na residência estava o ex-deputado, a esposa, dois filhos pequenos do casal e mais três pessoas adultas que foram passar o feriado com a família. O roubo só terminou as 5h da manhã desta quarta-feira (21). Na fuga, os meliantes levaram duas TVs de 42 polegadas, micro-ondas, bomba d’água, motosserra, celulares, notebook e dois veículos, sendo uma Hilux de cor prata e um Classic.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde o caso deverá ser investigado a partir de agora.

