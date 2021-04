Um homem identificado como Edvaldo Rodrigues de Souza, de 43 anos, morreu após sofrer um grave acidente na tarde desta quinta-feira (22), na rodovia Ac-40, na curva das mangueiras, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de autoridades de trânsito, a vítima trafegava em um carro modelo Honda de cor branco, mas quando tentou fazer a curva, acabou colidindo de frente com uma caminhonete modelo Ranger de cor marrom. No impacto, o carro modelo Honda foi arremessado para fora da pista deixando o condutor preso às ferragens. Já o motorista da caminhonete teve apenas escoriações.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e pode atender a vítima que ainda estava com vida e presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para cortar a lataria do carro e soltar a vítima. Após uma hora de trabalho dos bombeiros, a vítima foi solta, mas não estava mais reagindo. Os socorristas ainda tentaram de todas as formas reanimar a vítima, mas não tiveram sucesso e o motorista morreu dentro da ambulância do Samu.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. Os veículos foram removidos por um guincho após o trabalho de perícia.

