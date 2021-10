Vídeo: Cão decide ir ao banheiro no meio de um pedido de casamento e cena hilária viraliza

A ação de Tucker foi gravada por uma familiar que estava ali presente

Há momentos muito especiais em nossas vidas e sempre cuidamos para que tudo ocorra conforme o planejado. Mas nesse caso, um cachorro fez algo que não estava nos planos do casal.

A cena engraçada foi gravada na província de Alberta, no Canadá, durante um pedido de casamento.

O vídeo que era para ser fofo e ficar guardado de lembrança, ficou marcado pela ida ao banheiro de Tucker, um cão pastor-australiano.

A noiva contou que na hora da emoção não viu a cena, somente percebeu a ida ao banheiro do cão depois de ver a gravação.

“O vídeo é do meu noivo me pedindo em casamento. Mais tarde notamos no vídeo que um dos meus pastores australianos, Tucker, decidiu ir ao banheiro bem no meio”, contou ela.

“O cachorro: por que eles estão batendo palmas? Eu faço isso todos os dias”, brincou um internauta.

“Cachorro disse: Não estou nem aí para vocês se casarem”, disse outro.

Quem poderia prever que isso fosse acontecer nesse exato momento, não é mesmo? E com você, já aconteceu uma cena engraçada em um momento especial?

