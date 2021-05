Vídeo: Bombeiros evitam que fogo consumisse marcenaria em polo moveleiro de Brasiléia

Graças a atitude de um caminhoneiro que passava pelo no km 8 da BR 317 (Estrada do Pacífico), foi possível evitar que o fogo tomasse conta de um dos galpões localizado no polo moveleiro localizado na zona rural de Brasiléia.

O incidente ocorreu próximo a meia-noite desta quarta-feira, dia 5. Graças a ação rápida dos bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, foi possível chegar a tempo das chamas consumirem todo o local onde existe uma das marcenarias.

A ação dos bombeiros no local foi possível salvar praticamente todos os móveis que ainda estavam sendo fabricados, além do maquinário, o que poderia gerar um grande prejuízo ao proprietário do local que foi avisado posteriormente.

Um levantamento realizado no local após apagarem as chamas, os bombeiros acreditam que o início tenha ocorrido no quadro de distribuição de energia, registrando onde o que mais queimou.

Um levantamento seria realizado no decorrer dessa quinta-feira, dia 6.

