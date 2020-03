General desembarca no Aeroporto Internacional de Rio Branco na noite desta terça e dormirá na cidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, desembarca no Acre antes do previsto. Ele chega ao Aeroporto Internacional de Rio Branco na noite desta terça-feira (10) e dorme na cidade para encerrar, na quarta (11), mais uma etapa de visitas a autoridades dos estados da Amazônia Legal.

O general se reúne pela manhã no Palácio Rio Branco com o governador Gladson Cameli e outros nomes fortes do governo. Um dos pontos a serem abordados na reunião é a segurança nas fronteiras com a Bolívia e o Peru, usadas como rotas de tráfico pelo crime organizado, que intensificou sua presença no Acre em 2016. Outra questão envolve demandas locais por recursos do governo federal.

Comentários