A notícia de que o município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira acreana que proporcionalmente teria o maior índice de contaminados pelo vírus covid-19, vem se confirmando nos últimos dias.

Além dos problemas relacionados com a imigração de estrangeiros que lotam a cidade, também vem o problema da dengue, o que deixa os gestores preocupados e com muita razão.

O prefeito do município, Jerry Correia (PT), foi uma das vítimas nessa semana, tendo que ficar em casa cumprindo as regras da quarentena, juntamente com outros funcionários que estão sob suspeita de estarem contaminados com o vírus covid-19.

Aumento o quadro de infectados, dessa vez, foi o vice-prefeito Reginaldo Martins, que esteve no posto de Saúde Gildo Ferreira, onde realizou o teste de covid-19, que também resultou positivo. Segundo a assessoria, Ele e sua família testaram positivo.

Todos estão afastados das suas atividades e deverão cumprir a quarentena, tomando suas devidas medicações.

