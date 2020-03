No inicio desta semana, vereadores do município de Epitaciolândia denunciaram a agência Banco do Brasil no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon. Foram vários problemas relatados como; caixas eletrônicos qua não estão funcionando nos fins de semana e feriados, demora no atendimento, falta de dinheiro nos caixas e outros problemas que tem irritado a população da fronteira.

A superintendência do Banco se comprometeu em fazer uma vistoria detalhada nos dois bancos, de Brasiléia e Epitaciolândia, onde segundo o banco, será disponibilizado um serviço de manutenção dos caixas a cada 15 dias. também será acompanhado pelo PROCON.

