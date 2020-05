Por Fernando Oliveira-ASCOM

Com medidas e cuidados necessários de prevenção contra o contágio do novo coronavírus(COVID-19), a Câmara Municipal realizou no Plenário José Cordeiro Barbosa nesta terça-feira,12, a 13° Sessão Ordinária do ano, presidida pelo Presidente da Câmara, Rogério Pontes-PROS.

Participaram os Vereadores Mário Jorge Fiesca (PROS), Reinaldo Gadelha-MDB, líder da prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), segundo secretário da Mesa Diretora Rozevete Honorato(PSB) e o vice presidente da casa Marquinho Tibúrcio-MDB.

Visando aproximar a população da casa do povo por meio das novas tecnologias e redes socais neste momento de isolamento social causado pela pandemia do COVID- 19. A Câmara Municipal em parceria com o Jornal digital OaltoAcre.com transmitir ao vivo as sessões do legislativo por live através da rede social Facebook. E por causa do novo Coronavírus as reuniões ordinárias extraordinárias estão acontecendo sem público.

E durante a ordem do dia os parlamentarem votaram e aprovaram por unanimidade o projeto de lei n° lei nº 010 de 6 de maio de 2020 de autoria da Chefe do Poder Executivo Municipal Prefeita Fernanda Hassem que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 1.570.000,00 (um milhão e quinhentos e setenta mil reais), para aquisição de patrulha mecanizada para o município.

O projeto de lei Visa aquisição de patrulha mecanizada agrícola visando oferecer o apoio ao pequeno e médio produtor no atendimento aos serviços de mecanização agrícola ressalta-se ainda que com aquisição dessas máquinas e equipamentos será proporcionada ao fomento a produtividade e a valorização dos produtos agrícolas de Brasileia. Os recursos para aquisição das máquinas e equipamentos são oriundos de emendas parlamentares de emenda parlamentar de autoria da deputada Federal Perpétua Almeida-PCdoB e do senador Sérgio Petecão – PSD.

Veja o que disseram:

O Presidente da Casa de leis Rogério Pontes-PROS, destacou a aprovação de um projeto no valor deve mais de 1 milhão de reais para investir na agricultura familiar. E os esforços do governo no combate ao Coronavírus.

“Estamos realizando a sessão com todos os cuidados, a Câmara não está parada, recebemos projetos importantes do Executivo, inclusive hoje aprovamos um projeto de mais de 1 milhão que será destinado para avançar os trabalhos de agricultura no nosso município, é um recurso muito importante para a zona rural que precisa da assistência do poder público. A prefeita Fernanda Hassem com sua equipe vem se empenhando para garantir melhorias para melhorar a área rural. A partir de hoje só haverá sessão se tiver projetos para aprovar, a Câmara irá funcionar internamente com escalas de funcionários. A nossa prefeita junto com o governo estão fazendo um esforço tremendo para combater o Coronavírus, estamos também juntos fazendo a nossa parte para acabar com essa pandemia. Quero dizer para as famílias que vai dar tudo certo”, enfatizou o vereador presidente.

Vereador Mário Jorge Fiesca-PROS, parabenizou todos os enfermeiros pelo seu dia e enfatizou a aprovação de um projeto para aquisição de equipamentos agrícolas.

Com todos os cuidados tivemos uma sessão muito produtiva, mesmo diante dessa pandemia, aqui Brasiléia tem 2 caso confirmado, e estarmos muito preocupados. Eu quero parabenizar todos os enfermeiros do nosso estado, pelo seu dia, profissionais que estão na linha de frente trabalhando nessa pandemia, dia 20 é o dia do auxiliar de enfermagem, eu quero parabenizar a todos. Aprovamos um projeto no valor de mais 1 milhão para aquisição de equipamentos agrícolas, vale ressaltar o empenho da nossa prefeita que vem correndo atrás de recursos e certamente será investido da melhor maneira possível. Reivindiquei ainda melhorias para os ramais Santa Luzia KM 84, KM 75, e para várias ruas da cidade”, destacou o vereador.

Segundo Secretário da Mesa Diretora Vereador Rozevete Honorato – PSB, parabenizou o governador do estado do Acre Gladson Cameli e a Prefeita Fernanda Hassem pelo esforço no combate ao COVID 19.

“O Coronavirus vem assolando o mundo, e eu quero parabenizar o esforço do governo do estado do Acre pelo seu empenho e esforço ao combate ao Coronavírus, graças ao governo e a nossa prefeita e todo sua equipe que vem trabalhando para que Brasiléia não venha ter tantos casos. Aprovamos projeto no valor de 1 milhão e 70 mil reais que vem para a Secretaria de Agricultura, vai ajudar muito os pequenos e médios produtores que tanto precisam desses implementos. Agradeço e parabenizo o senador Sérgio Peteção e a deputada federal Perpétua Almeida pela emenda que veio pra ajudar nossos produtores”, enfatizou o vereador.

Líder da prefeita na Câmara Vereador Edu Queiroz – PT, reconheceu o trabalho da prefeitura de Brasileia e do governo do estado no Combate ao COVID 19.

“Debatemos vários assuntos, também sobre a pandemia, faço questão de fazer um destaque sobre o empenho do governo do estado, vem demonstrando seu lado humano, preocupado com toda a população do Acre. Quero registrar a dedicação da prefeita Fernanda, ela tem intensificado as ações de combate ao Coronavirus no município, orientando a nossa população. Essa situação nós deixa triste e também preocupados. Votamos hoje um projeto importante referente agricultura, uma emenda dos parlamentares Sérgio Proteção e Perpétua Almeida, é um recurso no valor de mais de 1 milhão para compra de equipamentos agrícolas, quero mais uma vez parabenizar a prefeita Fernanda pelo esforço em trazer projetos para Brasiléia “, frisou o parlamentar.

Vice Presidente da Câmara Vereador Marquinho Tibúrcio – MDB, ressaltou a aprovação do projeto que vai beneficiar os produtores rurais do município e parabenizou todos os profissionais de saúde.

A sessão foi bastante produtiva. Estamos passando por uma pandemia muito preocupante, onde as pessoas estão em suas casas cumprindo as recomendações para não contrair o Coronavírus, é uma questão muito delicada para todos. Usei a tribuna hoje e fiz pedidos de melhorias para o ramal do km 84, Porto Carlos, e solicitei uma ponte para km 47. Quero ressaltar o projeto que aprovamos para a área da agricultura, vai atender diretamente os nossos produtores rurais. Quero parabenizar todos os enfermeiros e médicos do nosso município, profissionais que estão na frente, colocando suas vidas em risco para salvar outras. Estamos aqui para contribuir e estou à disposição, quero desejar boa sorte a todos os profissionais de saúde”, salientou o parlamentar.

Vereador Rosildo Rodrigues Rodrigues-PT, que fez sua participação na sessão por áudio, votou favorável ao projeto do Poder Executivo que destina recursos no valor de mais de 1 milhão destinado para área da agricultura do município.

“Quero dizer que estamos aqui fora do prédio da Câmara, mais estou acompanhando através das redes sociais. Agradeço o empenho da assessoria de comunicação. Cumprimento os agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de saúde, corpo de bombeiros, todos os que estão trabalhando no combate do COVID 19, que Deus possa nos abençoar e proteger desse mal. Quero cumprimentar e agradecer a prefeita Fernanda Hassem e sua equipe que está na linha de frente desse trabalho. Quero agradecer os parlamentares que ajudaram trazer esses recursos para Brasiléia, pois a área da agricultura é muito carente de equipamentos. Quero aqui votar no projeto 011, chegou na Câmara dia 6 de Maio e que vai beneficiar os agricultores familiar, ficamos muito agradecido, quero dizer que o meu voto é favorável a este projeto”, destacou o vereador.

Comentários