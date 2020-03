Por Fernando Oliveira-Ascom

Com parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher foi realizada a 5° edição do Programa Brasileia+Saúde tendo desta vez como público alvo as mulheres.

O Presidente da Câmara Rogério Pontes(PROS), e os Vereadores, Antônio Francisco(PT), Mário Jorge Fiesca (PROS), Rosildo Rodrigues(PT), e Zé Gabriele(PSB) acompanharam com a Prefeita Fernanda Hassem, Dep. Jenilson Leite e o Secretário Municipal de Saúde, Francisco Borges, na unidade de Saúde Tufic Mizael Saady a programação de atendimentos do Programa. Onde foram atendidos 1.205 pessoas em várias especialidades de alta e média complexidade. Como ginecologia, gastrenterologia, dermatologia, cardiologia, oftalmologia, ecocardiograma, ultrassonografia, colposcopia e endoscopia.

Segundo a Prefeitura de Brasileia o Programa Itinerante Brasileia Mais Saúde visa atender a demanda reprimida de pacientes, que estão na fila de agendamentos, de exames e consultas com especialistas em Rio Branco a quase um ano. Entre 2019 e até o início de Março deste ano mais de 6.000 mil pacientes da zona rural e da cidade foram atendidos pelo programa em Brasileia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde para receber o atendimento é necessário que o paciente pegue o encaminhamento na Unidade Básica de Saúde-UBS e realize o cadastro na própria Secretária de Saúde.

Nesta edição do programa Brasileia Mais Saúde vários profissionais estão envolvidos prestando atendimento à comunidade, entre eles: técnicos de enfermagem, enfermeiros, clínicos gerais e médicos especialistas.

Para o Presidente da Câmara Municipal Rogério Pontes, é uma satisfação ter a oportunidade de acompanhar os atendimentos do Programa Brasiléia Mais Saúde que está atendendo como público alvos as mulheres que mais precisam do campo e da cidade.

“Quero aqui deixar homenagem para todas as mulheres em especial para as do nosso município pelo dia dedicados a elas que para mim são todos os dias. Quero agradecer a equipe da saúde em nome do secretário Borges e a gestora Fernanda pela realização do 5° Itinerante, sendo especial para as mulheres por ocasião em comemoração ao dia delas e é muito bom para a aquelas que mais precisam do campo e da cidade, muitas são pessoas que não tem condições de ir a capital Rio Branco, e a Prefeita Fernanda Hassem trouxe mais um itinerante para que elas e a população em geral também seja atendida com muito amor e carinho. O papel de quem está com a pasta é fazer, e essa gestão não tem medido esforço para atender cada dia melhor a nossa comunidade”, destacou o Vereador Presidente.

Comentários