Vereadora é presa por deter cartões de benefícios indígenas e de idosos no Acre

A vereadora de Feijó Aurelina Portela (PP), seu esposo, a filha, além de outro comerciante foram presos ontem na operação da Polícia Federal TOTOMIDE, que buscava reprimir práticas delituosas contra indígenas da etnia KULINA;

A vereadora e a família foram transferidos para o presídio de Cruzeiro do Sul. Eles integravam um esquema acusado de apropriação indébita, furto mediante fraude e pelo art. 104 do Estatuto do Idoso, que prevê ser crime a retenção de cartões de idosos para assegurar pagamento de dívida.

Eles executavam a prática comum na região e muitas vezes denunciada de reter cartões bancários e de benefícios dos indígenas, por vezes até a identidade, para fornecer mantimentos e garantir a fidelidade da compra e a certeza do pagamento.

O nome da operação, Totomide, significa sanguessuga na língua indígena Madijá, que é a da comunidade Kulina. Faz referência aos comerciantes, denominados patrões pelos indígenas, que se apropriam dos cartões e benefícios previdenciários destes povos do Alto Envira.

Segundo informações repassadas, Aurelinda era encarregada de pegar documentos dos aposentados para sacar o dinheiro. No entanto, não repassava o valor correto.

A parlamentar cumpre prisão temporária na unidade penitenciária de Cruzeiro do Sul, devendo em audiência de custódia, a autoridade Judiciária transformá-la em prisão preventiva, ou pagamentos de fianças.

Na operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva domiciliar, expedidos pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul.

Os investigados responderão pelos crimes de apropriação indébita, furto mediante fraude e pelo art. 104 do Estatuto do Idoso que prevê ser crime a retenção de cartões de idosos para assegurar pagamento de dívida.

A investigação que se iniciou em novembro de 2020, conta com 14 policiais federais e visa reprimir essa prática delituosa que se repete há anos em razão da vulnerabilidade dos indígenas da etnia Kulina.

O nome da operação significa sanguessuga no dialeto Kulina, falado pelo povo indígena Madijá em referência aos comerciantes, denominados patrões pelos indígenas, que se apropriam dos cartões e benefícios previdenciários destes povos do Alto Envira.