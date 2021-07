Flaviano põe “panos quentes” e diz que MDB se mantém no apoio à reeleição de Gladson

Após a tensa reunião da cúpula do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na terça-feira, 29, em que se discutiu espaços na estrutura governamental e a possibilidade de deixar a base do governo, o presidente do partido, deputado federal Flaviano Melo, usou as redes sociais no início da noite desta quarta-feira, 30, para afirmar que o apoio à reeleição de Gladson Cameli está mantido nas eleições do ano que vem.

Melo reiterou respeito ao governador e lembrou que o MDB esteve e se manterá na aliança em busca da reeleição do governador. Porém, confirmou que a sigla deverá disputar os demais cargos majoritários em 2022. “A única coisa dita na reunião do MDB é que pelo tamanho da sigla e a densidade eleitoral dos nossos quadros, é natural que nas próximas eleições o partido busque alçar voos mais altos. Qualquer coisa além disso é boato. Vencemos juntos e trabalharemos juntos”, declarou o parlamentar.

Já o governador Gladson Cameli havia adiantado que estava confiante na manutenção do partido na sua base de aliados. Segundo ele, sua relação com o presidente do MDB é bastante sólida. “Eu tenho muito respeito pelo Flaviano e quero o MDB ao meu lado ano que vem”, reforçou Cameli.