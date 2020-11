Dois 11 vereadores eleitos de Tarauacá, apenas dois foram reeleitos

Em Tarauacá, o candidato José Manoel dos Santos, de 41 anos, conseguiu ser o vereador mais bem votado na terra do abacaxi pelo PSDB. Conhecido pelo apelido de “Zé Prego”.

Zé Prego obteve 864 (4,61%) votos entre os 11 vereadores eleitos.

Zé Prego fez sua campanha da forma mais simples que possa existir. Em uma bicicleta era visto pelas ruas de Tarauacá, visitando os seus eleitores.

Zé trabalha de carpinteiro e pedreiro. Sempre bem requisitado pela população do município. A partir do dia 1 de janeiro de 2021, ele trocará o martelo e o prego pelo paletó, a bicicleta pela cadeira na casa do povo.

Em Tarauacá, um vereador tem o salário mensal de R$ 7 mil.

Na disputa pelas onze vagas de vereadores em Tarauacá, município do interior do Acre, dos atuais vereadores seis tentaram a reeleição, mas apenas dois ganharam uma nova oportunidade de continuar legislando por mais quatro anos.

São eles, Neirimar Lima (PDT) e Valdor do Ó (PSDB).

Vale destacar que apenas seis legisladores concorreram à reeleição.