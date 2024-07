Veja vídeos: Antigo prédio da Cageacre em Brasiléia é consumido pelo fogo

A Câmara Brasileira de Cultura, em conjunto com a Academia de Ciências e Artes, promoveu uma cerimônia de entrega de honrarias em reconhecimento às atividades desenvolvidas e ao histórico profissional dos agraciados que se destacaram na cultura e na área jurídica. Entre as condecorações entregues, estava a comenda Colar de Mérito Ruy Barbosa, destinada aos profissionais do setor jurídico.

Um dos homenageados com esta comenda foi o delegado Samuel Mendes, titular da 2ª Regional de Rio Branco. Com quase 20 anos de serviços prestados na área de segurança pública, Samuel Mendes iniciou sua carreira como policial militar temporário na Polícia Militar do Acre. Posteriormente, ocupou os cargos de Agente de Polícia Civil e Oficial de Justiça no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, antes de assumir o cargo de Delegado de Polícia, função que desempenha há 12 anos.

Durante sua trajetória profissional, o delegado Samuel Mendes destacou-se não apenas por seu trabalho na segurança pública, mas também pelos projetos sociais que desenvolveu, contribuindo significativamente para a comunidade. Seu comprometimento e dedicação foram reconhecidos pela Câmara Brasileira de Cultura, que concedeu a ele a honraria Colar de Mérito Ruy Barbosa.

A cerimônia de entrega das honrarias foi um momento de celebração e reconhecimento para os profissionais que têm contribuído de forma exemplar para a cultura e a justiça no estado do Acre. A iniciativa reforça a importância de valorizar aqueles que se dedicam ao serviço público e ao desenvolvimento da sociedade.

