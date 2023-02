Vasco vence Boavista e entra no G4 do Campeonato Carioca

OGol

O Vasco fez seu dever de casa nesta segunda-feira. Jogando em São Januário, a equipe cruz-maltina bateu o lanterna Boavista por 4 a 1. Pedro Raul (2), Alex Teixeira e Puma Rodríguez marcaram os gols para o Vasco enquanto Di María descontou para os visitantes.

A vitória faz com que o Vasco chegue aos 17 pontos – pontuação que o coloca em terceiro lugar. O Boavista segue na lanterna com apenas dois pontos. Todas as equipes do Carioca agora tem nove jogos disputados.

Passeio cruz-maltino

O primeiro tempo foi um samba de uma nota só. Melhor tecnicamente e mais confiante no jogo, o Vasco dominou o jogo e não deu muitas chances ao Boavista. A equipe, jogando em casa, tomou a iniciativa do jogo e pressionou desde o início em busca da vitória. Quando perdia a bola, pressionava no campo de ataque para já buscar a recuperação e assim ir atrás dos gols. O primeiro da partida, aos 9 minutos, saiu de uma roubada de bola assim. Alex Teixeira recuperou no campo ofensivo, carregou em direção a área e tocou para Pedro Raul. O camisa 9 ajeitou o corpo e finalizou para abrir o placar.

O gol tranquilizou ainda mais os cruz-maltinos que sofreram muito pouco. Pumita Rodríguez cruzou na cabeça de Alex Teixeira que quase marcou o segundo. Gabriel Pec, completando boa jogada coletiva, quase conseguiu ampliar. O segundo gol veio também da dupla Pedro Raul e Alex Teixeira. Os dois tabelaram na entrada da área e o camisa 7 bateu forte na saída do goleiro, que fez a defesa parcial. Atento, Alex completou rebote de cabeça para marcar o gol vascaíno, aos 42 minutos.

Boavista assusta, mas Vasco se recupera

O Boavista voltou com alterações e encontrou uma maneira de atacar o Vasco. Encaixando o contra-ataque e acertando nas bolas aéreas, os visitantes passaram a incomodar mais. Aos sete, Di Maria completou cruzamento e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Aos 13, Jair errou na saída de bola e Ryan Guilherme pegou a sobra, finalizando no cantinho e obrigando o goleiro vascaíno a trabalhar novamente. No entanto, no rebote Di María completou para o fundo das redes.

O gol adversário fez com que o Vasco mudasse um pouco a atitude. Voltando a aumentar o nível de concentração e com alterações, o clube voltou a dominar o jogo e a acertar novamente a marcação. Aos 20 minutos, Nenê bateu escanteio, Eguinaldo desviou no primeiro pau e Pumita Rodríguez completou na segunda trave para marcar 3 a 1 no placar. Com maior volume de jogo, o Vasco voltou a criar chances e aos 32, Pedro Raul finalizou após corte errado da zaga, finalizou estranho e viu a bola morrer no fundo das redes.

O Vasco teve chances de ampliar com Rayan, por duas vezes e o Boavista perdeu chance incrível com Wandinho de diminuir o placar, mas o jogo ficou mesmo no 4 a 1.

