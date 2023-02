The Best 2022: Lionel Messi é eleito o melhor do mundo da Fifa pela sétima vez

Em um trabalho tático realizado na manhã deste domingo, 26, no Florestão, o técnico Álvaro Miguéis realizou mudanças no Humaitá visando o confronto contra o Remo. A partida na próxima quarta, 1º, no Baenão, em Belém, no Pará, vai definir uma vaga para a 3ª fase da Copa Verde.

Os laterais Vinícius e Léo, o volante Psica e o atacante Aldair ganharam vagas entre os titulares nos lugares de André, Caetano, Mineiro e Eduardo.

Fecha preparação

Com um treino físico na manhã desta segunda, 27, em uma academia, o elenco do Humaitá fecha preparação e viaja no início da tarde para Belém. Na terça, 28, véspera da partida, Álvaro Miguéis comanda um treino leve na Curuzu, estádio do Paysandu.

Clima pesado

A atuação na eliminação no duelo da Copa do Brasil e os problemas extra-campo deixaram o clima muito pesado dentro do elenco do Humaitá. Somente uma vitória contra o Remo, na Copa Verde, vai diminuir a temperatura apara o início do Campeonato Estadual.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários