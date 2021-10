Vanda Milani recebe projetos prioritários do Governo.

O chefe da Representação do Estado do Acre em Brasília, Ricardo França, esteve ,nesta semana,no gabinete da deputada Vanda Milani(Solidariedade) a fim de entregar à parlamentar um portfólio contendo as propostas prioritárias para emendas individuais e de bancada à LOA(Lei Orçamentária Anual/2022) do Governo Federal. Ao todo, o documento contém 80 propostas de emendas parlamentares contemplando diversos eixos de desenvolvimento, perfazendo um total de R$ 336 milhões.

Segundo o Governo, o objetivo é revitalizar o desenvolvimento do Estado, através da adoção de medidas que visem estimular os investimentos nos setores de crescimento dinâmico para aumentar a eficiência da economia do Acre. No encontro, Ricardo França parabenizou o trabalho parlamentar de Vanda Milani. “A deputada vem se apresentando como uma parceira prioritária, não só nas indicações mas em todas ações que o Governo coloca a sua frente”. França fez um relato das necessidades do Estado e chamou a atenção diante do esforço da parlamentar em revitalizar as orlas em diversos municípios do Estado. “Foi com enorme satisfação que recebi esta sugestão”.

Por sua vez, Vanda Milani disse que vai analisar detidamente as propostas apresentadas e reforçou sua intenção em trabalhar na revitalização de orlas que são cortadas por rios no Acre. “Isto a gente faz pensando na população e no próprio Governo do Estado que vem trabalhando com muita dignidade e pensando sempre no cidadão e no ser humano”. Segundo a deputada, a revitalização é uma forma de ajudar os ribeirinhos, incentivar o turismo e promover a auto-estima da população.

Apoio

Por fim ,a deputada reiterou seu apoio inconteste ao Governo do Estado. Segundo a parlamentar, “o governador Gladson Cameli vem realizando um trabalho que vem dignificando o Estado e a população acreana”.