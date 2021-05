Última Hora: Justiça do Acre considera greve da Educação ilegal e determina fim do movimento

Luciano Tavares

O desembargador Júnior Alberto, do Tribunal de Justiça do Acre, determinou ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado que suspenda a greve no setor que já dura há 10 dias por considerá-la ilegal.

Conforme o governo, a paralisação comprometerá absolutamente a execução do ano letivo de 2021 em momento extremamente sensivel sem precedentes, comprometendo a obrigatória prestação do serviço de educação em todo Estado, aliado ao fato de que as demandas reivindicadas pelos trabalhadores através dos sindicatos revelam-se absolutamente impossíveis de serem cumpridas, em razão de vedação expressa pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os servidores pedem a reposição inflacionária de 2017 a 2021 e reestruturação da tabela do setor.

Caso não atenda à determinação do magistrado, o Sinteac está sujeito a multa diária de R$ 10 mil.

Ao menos 90% dos servidores do setor, segundo a entidade sindical haviam aderido à paralisação.