Após dois dias encima da ponte da amizade, os imigrantes na maioria haitianos que estavam tentando passar para o lado peruano, romperam a linha criada pela polícia militar e do exército peruano que tentava impedir a entrada.

Cerca de 300, ou mais, já estavam na cidade de Assis Brasil a cerca de um ano, desde o início da pandemia causada pelo novo coronavirus, covid-19 que se alastrou pelo mundo.

Desde domingo, os imigrantes acamparam na Ponte da Amizade que liga os dois países, passando pelo estado do Acre. O reporte que entrevistava o prefeito da cidade de Iñapari (Inhapari em português), para falar do acumulo de caminhões que tentavam passar com combustível para a Bolívia, registrou o momento da invasão dos imigrantes.

Homens, idosos e mulheres com criança, não se importaram com os tiros de alerta efetuados para tentar dispensar e fazer com retornassem para o lado brasileiro.

