Ulisses Torres começa o trabalho no comando do Rio Branco

Após golear na estreia, a Inglaterra poderia se tornar a primeira seleção classificar para as oitavs de final, mas decepcionou e com uma atuação ruim, com poucas chances de gol, apenas empatou em 0 a 0, com os Estados Unidos, que foram mais perigosos.

A Inglaterra ainda lidera o Grupo B, com quatro pontos conquistados. É seguida do Irã, que tem três pontos. Os Estados Unidos ficam no terceiro lugar, com dois pontos e País de Gales fica na última posição, com apenas um ponto. A última rodada terá Inglaterra x Gales e Estados Unidos x Irã.

Sem vida fácil para a Inglaterra

A seleção dos Estados Unidos surpreendeu nos primeiros minutos, com uma marcação alta para retomar a posse e mais ações de bola. Mas faltou transformar isso em uma atuação mais ofensiva, que causasse problemas aos adversário. Quando teve espaço, a Inglaterra teve a primeira grande chance do jogo aos 10, quando Bellingham abriu na direita para Saka, que rolou para trás e Kane, na marca da cal, teve chute travado.

A primeira chance animou a Inglaterra que enfim assumiu o controle da partida e passou a sufocar os Estados Unidos, mas também sem conseguir criar chances claras de gol. Enquanto isso, a seleção norte-americana passou a apostar no contra-ataque, principalmente pelo lado direito, com Dest e Mckennie.

Os Estados Unidos encontraram espaços em alguns momentos e teve uma ótima chance aos 25, quando Weah cruzou a meia altura da direita, Mckennie bateu de primeira na área e mandou por cima do gol. A seleção norte-americana voltou a chegar bem aos 32, em contra-ataque, em que Pulisic recebeu pelo lado esquerdo da área, soltou uma pancada e acertou o travessão.

A Inglaterra não conseguiu se encontrar e os Estados Unidos seguiram melhor em campo. Aos 40, após bola retomada no ataque, Dest arrancou até a área, balançou contra a marcação, mas teve finalização desviada por Stones, em grande chance. A resposta europeia veio aos 46, quando Bellingham ajeitou de primeira para Mount, que chutou forte e parou na boa defesa de Turner. Sem gols na primeira etapa.

Mais um zero no placar

O retorno da partida no segundo tempo foi com poucas emoções. A Inglaterra foi dona da bola na maior parte do tempo, contra os Estados Unidos recuados, mas rodou a bola com lentidão e pouco fez. Já a seleção norte-americana não conseguiu encaixar os contra-ataques e só finalizou com Mckennie, de fora da área e por cima, sem perigo.

Passada a tentativa frustrada de pressão da Inglaterra, os Estados Unidos conseguiram voltar a frequentar o campo de ataque. Aos 14, Pulisic fez jogada individual, mas sua finalização foi desviada para a linha de fundo. O atacante norte-americano voltou a levar perigo em cobrança de escanteio fechada, que Pickford espalmou para fora.

A atuação inglesa seguiu decepcionando, com pouca velocidade na construção e principais nomes longes de um grande dia. A marcação dos Estados Unidos também funcionou, com a equipe bastante atenta. No ataque, para a seleção norte-americana faltou maior qualidade técnica para chegar bem.

A Inglaterra demorou a ter substituições, mas Grealish, Henderson e Rashford não mudaram o panorama da partida. Só voltaram a acertar o alvo aos 41, com Rashford, chute fraco, que Turner encaixou e pouco depois, em cabeçada de Maguire, que o goleiro voltou a encaixar. os ingleses tiveram sua melhor chance aos 48, quando Maguire ganhou no alto após cobrança de falta e mandou perto do alvo. O zero persistiu até o fim.

