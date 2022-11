Eliminação do Catar e decepções europeias marcam dia da Copa do Mundo

Por OGOL

Os jogos desta sexta-feira, 22, abriram a segunda rodada da Copa do Mundo, o que já causou algumas definições da competição. As partidas foram válidas pelos grupos A e B e resultaram na primeira seleção eliminada, o anfitrião Catar. Já Inglaterra e Holanda poderiam se classificar com antecedência, mas jogaram mal e não venceram Estados Unidos e Equador, respectivamente.

O dia começou com o duelo entre País de Gales e Irã, em que após dominar a maior parte do jogo, a seleção asiática marcou duas vezes nos acréscimos do segundo tempo para vencer por 2 a 0 (saiba como foi) e se redimir da derrota na primeira rodada. Os gols foram marcados por Cheshmi e Rezaeian.

A Copa do Mundo seguiu com o confronto do dono da casa Catar contra o Senegal. Melhor para os africanos, que não vacilaram e fizeram valer a sua superioridade técnica (saiba como foi). Apesar disso, os anfitriões conseguiram competir mais do que na estreia e ainda marcaram o primeiro gol em Copas, com cabeçada de Muntari. Com duas derrotas, o cataris são os primeiros eliminados.

A eliminação do Catar foi sacramentada com o empate em 1 a 1 entre Holanda e Equador (saiba como foi). A Laranja Mecânica abriu o placar logo cedo, com um belo gol da sensação Gakpo. Mas o Equador mostrou boa organização, dominou a partida e empatou com Enner Valencia, por enquanto artilheiro da Copa do Mundo.

O dia foi finalizado com o duelo entre Inglaterra e Estados Unidos, em que o equilíbrio deu o tom e os europeus deixaram de conquistar a sua classificação antecipada após uma partida muito fraca, com o um empate em 0 a 0 (saiba como foi). A melhor chance do jogo foi para os EUA, com Pulisic acertando o travessão.

Cenário dos grupos

Holanda e Equador estão na ponta do Grupo A, com quatro pontos e campanha rigorosamente iguais. Na sequência aparece Senegal, com três pontos e que fará confronto direto com os sul-americanos. Já o Catar esta eliminado, sem pontuar ainda na competição.

No grupo B, a Inglaterra ainda lidera, com quatro pontos conquistados. É seguida do Irã, que tem três pontos. Os Estados Unidos ficam no terceiro lugar, com dois pontos e País de Gales fica na última posição, com apenas um ponto.

