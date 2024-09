Três pessoas caem dentro do tanque de combustível em posto em Cruzeiro do Sul

Um funcionário que estava fazendo a limpeza no tanque caiu. Um cliente foi ajudar e caiu também. Um segundo colaborador da empresa foi regatar os dois e não saiu de dentro do tanque.

Três homens caíram dentro do tanque de combustível em um posto na Avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul (AC), nesta quinta-feira (26). Os bombeiros atenderam a ocorrência e não houve vítimas fatais no local. Além das vítimas, um bombeiro também passou mal durante a ocorrência.

Inicialmente, um funcionário que estava fazendo a limpeza no tanque caiu. Um cliente foi ajudar e caiu também. Um segundo colaborador da empresa foi regatar os dois e não saiu de dentro do tanque. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e os três foram retirados e encaminhados para o pronto-socorro.

“São três pessoas que estavam dentro do reservatório de combustível do posto de abastecimento. Então, é uma ocorrência bastante delicada para fazer o atendimento, haja vista que essas pessoas estavam no local confinado e inalando os vapores do combustível. Então, o bombeiro devidamente equipado desceu fazendo a amarração nas vítimas e retirando uma a uma do interior do tanque. A maior dificuldade foi que, como a escotilha e a entrada do tanque é muito pequena, só dá para retirar uma vítima por vez. Então o bombeiro ficou ali durante todo esse período no fundo do tanque, fazendo a amarração e retirando as vítimas, trazendo para a superfície, recebendo os primeiros atendimentos e então foram encaminhadas ao hospital do Juruá. A primeira vítima encaminhamos na própria viatura do Corpo de Bombeiros, na nossa ambulância, e as duas seguintes, as viaturas do SAMU fizeram a condução ali até o hospital”, relatou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernom.

“Quando se tratar de ambiente gasado, de ambiente confinado, o melhor a ser feito é acionar o corpo de bombeiros, isolar o local, tirar os veículos de próximo do local para quando as viaturas chegar prestar o atendimento o mais rápido possível. Porque dessa situação de ambiente gasado que não tem oxigênio suficiente, toda pessoa que descer sem o equipamento adequado vai ser uma vítima mais que vai ficar ali no interior do ambiente confinado. Agora, comandante, os riscos, já que no local as pessoas se caíram dentro, inalaram também combustível. As vítimas passaram um tempo ali, algumas até ficaram em contato mais demorado com o combustível líquido e outras vítimas ficaram muito tempo exposto, inalando esses vapores. Então, a gente sabe que isso é bastante prejudicial à saúde, inclusive até para a equipe que faz o salvamento também, tem que ter todo o cuidado, todo o equipamento de proteção individual para que o bombeiro também não se torne uma vítima mais inalando os vapores do combustível”, concluiu.

Esta matéria está em atualização.

Veja vídeo:



