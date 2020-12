Agência Brasil

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) concedeu nesta terça-feira, 8, o Selo Unicef a 431 municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira, pelo esforço para proteger os direitos de crianças e adolescentes.

No Acre, apenas três cidades se destacaram por ações que promoveram nas áreas de saúde, educação e assistência social, são elas: Jordão, Marechal Thaumaturgo e Plácido de Castro.

De acordo com os dados do Unicef, estas três cidades acreanas foram as únicas das participantes que receberam o certificado por apresentarem mudanças significativas na área da educação, saúde e proteção às crianças. Dezoito cidades estavam participando e apenas 3 receberam o Selo.

No total, 1.924 municípios de 18 estados participaram da iniciativa, que compreendeu o intervalo de 2017 a 2020. No período, 1.735 municípios implementaram a estratégia Busca Ativa Escolar, programa lançado pelo Unicef em 2017, que tem por objetivo mitigar os fatores que contribuem para a exclusão escolar, isto é, que impedem crianças e adolescentes em idade escolar de frequentar as aulas.

De acordo com o Unicef, entre 2016 e 2019, o percentual de estudantes dos anos finais do ensino fundamental público com dois ou mais anos de atraso escolar caiu 10,7% em todo o país. Nos municípios da Amazônia e do Semiárido, a redução foi de 11,9%, índice superado pelos municípios que aderiram à iniciativa da entidade, que foi de 12,5%. Entre os municípios que ganharam o selo a queda foi ainda mais expressiva, de 15%.

