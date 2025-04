TRE-AC alerta: 23,6 mil eleitores acreanos podem ter título cancelado se não regularizarem até 19 de maio

A Prefeitura de Rio Branco informou que a linha de ônibus 404, Calafate, passará por alterações em seu trajeto a partir desta segunda-feira (14). A medida foi tomada devido a problemas no pavimento nas proximidades da Praça do Calafate.

De acordo com o comunicado, a linha adotará um trajeto circular com ponto final no Centro da cidade. O itinerário seguirá diretamente para a Praça do Calafate, passando pelos bairros São Miguel, Aroeira, Ilson Ribeiro, Laélia Alcântara e Novo Calafate, antes de retornar ao Centro.

Uma das principais mudanças envolve a operação dos ônibus articulados (conhecidos como sanfonados), que não possuem capacidade de manobra no bairro São Miguel. Por essa razão, o trajeto circular será feito da Praça do Calafate diretamente para o bairro Aroeira, sem passar por São Miguel no retorno.

A prefeitura alerta que, com a nova rota circular, os passageiros deverão embarcar e desembarcar no mesmo lado da rua, já que o ônibus passará apenas uma vez por cada ponto durante a viagem.

