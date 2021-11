Tragédia: Três pessoas em uma moto morrem ao chocar contra caminhão na BR 364

Dois homens e uma mulher estava trafegando na noite deste domingo, dia 7, em uma moto na BR 364, entre os municípios de Feijó e Manoel Urbano, morreram tragicamente após chocar violentamente contra um caminhão.

As primeiras informações dão conta que o caminhão tipo prancha, estava estacionado na beira da BR quando a moto bateu brutalmente na traseira. O impacto deixou o trio desacordado na estrada.

Infelizmente, antes da ambulância chegar no local, os três não resistiram aos ferimentos pelo corpo e morreram antes de serem socorridos. Os socorristas dos Bombeiros juntamente com a Polícia Militar estiveram no local, mas, somente puderam atestar o óbito de ambos.

A identificação das vítimas não foi divulgada no momento. As autoridades estão levantando informações para que possam relatar as possíveis causas que levou o condutor da moto não perceber a tempo o caminhão estacionado na estrada.

Mais informações a qualquer momento.